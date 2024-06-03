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メンズベルト　ヘビ革(マットタイプ)　ブラック
商品番号 I60944417499
商品名

メンズベルト　ヘビ革(マットタイプ)　ブラック
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。その個性的なウロコ模様と存在感ですが、他のレザーにはないヘビ革ならではの多彩な表情と独特のしなやかさと言う魅力も兼ね備えています。ウロコのペラペラはヘビ革の「本物の証」であり、経年の為徐々ウロコが起きてきます。※メンズベルト　ヘビ革(.マットタイプ)■素材　ヘビ革　マットタイプ■カラー　ブラック■サイズ　　全長(バックル込み)132cm、巾　3.5cmバックル　5cm×5cm、　長さ調節は可能です。★定価　　30,000円未使用品です。が、店舗の片付けや移動等ありましたので未使用に近いとさせて頂きました。多少のウロコの浮きがあります。ご了承下さいませ。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。ご理解いただける方のご購入、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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