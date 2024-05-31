【新品未使用】クロムハーツ ワンスナップ クロスボタン 二つ折り財布

ご覧いただきありがとうございます。Chromheartsワンスナップクロスボタンウォレットコンパクトに持ち歩ける2つ折り財布。日本紙幣も折りたたまずに収納できます。必要最低限のカードと小銭入れでスマートにご愛用頂けます♪人気のヘビーレザーを採用しているため、革のエイジングもしっかりと愉しむことができます。◆商品名◆新品未使用クロムハーツワンスナップクロスボタンウォレット・札入れ×1・ジッパー式小銭入れ×1・カード入れ×5◆状態◆新品未使用◆付属品◆・インボイスコピー※個人情報削除※元々BOXはありません◆購入場所◆USクロムハーツ直営店2023年8月◆カラー◆ブラック◆サイズ◆縦10.5cm×横12.2cm開いた状態全長24.7cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ◆発送◆送料無料匿名配送の方法でお送りします。よろしくお願いします。



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