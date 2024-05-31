超希少　ベルルッティ　長財布イタウバ　ダブルスタンプゴールデンシルバーパティーヌ

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商品詳細
【超希少】ベルルッティ 長財布イタウバ ダブルスタンプゴールデンシルバーパティーヌ現在国内外問わずゴールド、シルバーWパティーヌは受付不可のため大変希少なお品物です。約3年前に海外のベルルッティ正規店にて購入いたしました。正規店にて定期メンテナンスに出したあとは大切に保管しておりますので良い状態かと思います。付属品純正保存袋化粧箱高さ：10.5cm幅：19.5cm厚み：2.5cmベルルッティのアトリエにてゴールド＆シルバーの入れ直しや補色などのメンテナンスが可能です。
http://narcologia.ru/goods/recycling663114.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical15001.html
http://narcologia.ru/goods/response70242.html
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