【SAINT LAURENT】 18SS ライトニングボルト

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閲覧いただきありがとうございます！他にもブランド品を出品していますので、よろしければご覧ください。【ブランド】SAINTLAURENTPARISサンローランパリ【アイテム】18SSライトニングボルトロゴTシャツ【表記サイズ】L肩幅45cm、身幅59.5cm、着丈63.5cm【素材】レーヨン50％、ポリエステル50％【カラー】グレー【状態】寄りの写真を掲載しています。わかりづらいですが全体的に細かい毛玉があります。その為状態悪いで出品しております。その他汚れはありませんがご理解の程よろしくお願いします。登坂広臣さんが着用していたモデルです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネックお値下げ対応できるだけ柔軟に対応したいと考えております。気軽にコメントください！