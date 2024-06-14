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☆新品タグ付き☆ ポールスミス PaulSmith ウールマフラー
商品番号 B42948683414
商品名

☆新品タグ付き☆ ポールスミス PaulSmith ウールマフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆新品タグ付き☆ポールスミスPaulSmithウールマフラーウールストールお値下げはご遠慮ください。実物写真は明るく写っていますが、一枚目の画像が実際の品物に近いです。カラー　ネイビー系素材：LAMBSWOOLラムウール100%サイズ(約)：◆全長/182cm◆幅/26cm秋物冬物柄・デザイン···無地素材···ウールメンズレディースユニセックス
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