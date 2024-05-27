KENZO ケンゾー ネクタイ モザイク柄 日本製 ハイブランド シルク ...

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☆即購入OK☆☆匿名配送☆☆フォロー割5%OFFまとめ買い値引き2本100円 3本200円割引、値引き希望の方はコメントください(≧▽≦)☆他にもブランドネクタイ多数出品しておりますご興味ある方は是非ご覧下さい #MASAネクタイ商品一覧〜〜商品情報〜〜◆柄：モザイク◆サイズ剣先の幅(最大値)：約9.2cm◆素材：シルク 100%◆製造国：日本◆状態目立った傷や汚れホツレなど見られません。*写真でご確認お願い致します。*中古品であることをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。*発送時の折りたたみシワはご了承ください。