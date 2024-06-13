美品　90s　ナイキ　キャップ　スナップバック　ハット　紺　刺繍ロゴ　スウッシュ

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\"#まことVTG：出品中商品一覧です。■商品説明90sナイキのスナップバックハット、キャップです。カラーはネイビーnavy、エンジred、ゴールドgoldです。目立った傷汚れ等なく綺麗な状態です。ネイティブジャパニーズで紹介されていたアイテムと同種同型と思われます。■ブランドnike■カラーネイビーエンジゴールド■デザインキャップ ロゴ刺繍■詳細サイズ表記 ：ウエスト：総丈 ：股上 ：股下 ：■状態ランク目立つ傷や汚れなし■状態詳細台湾製、サイズ調整可能■発送送料無料。佐川急便での発送です。丁寧な梱包を心がけています。管理番号:118230690s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋\"素材...コットン素材...undefined