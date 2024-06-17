スタンダードカリフォルニア　ニューエラ　ブラック

ご覧頂きありがとう御座います。スタンダードカリフォルニアのニューエラです。サイズは73/8になります。使用回数も少なく状態良好です。強いて言うなら額部分に若干の汚れがありますが目立つ程ではないかと思います。※写真４枚目ご参照下さい。ブラックはオンライン店頭共に毎回即完売です！お探しの方是非！！ネイビーも出品中ですので是非ご覧ください(^^)セット購入の方お安くさせて頂きます！何かご不明な点やご相談御座いましたらお気兼ねなくコメントお待ちしております！宜しくお願い致します。vansバンズスケシューニューバランスnewbalancem1400bkjthenorthfaceザノースフェイスcaptainshelmroughandruggedダブルタップスCHALLENGERNEIGHBORHOODチャレンジャーphazerラディアルキャプテンズヘルムポークチョップバウンティーハンターシュプリームRonHermansoftmachinesupremewtapsporkchop



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