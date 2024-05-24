ラスベガス・レイダース　9FIFTY　オールドイングリッシュ　アーチロゴ

※販売個数は１つです。LVRaiders●フォルム：9FIFTY●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●カラー：ブラック(クラウン)×グレー(バイザー)×グリーン(つば裏)★デザイン：オールドイングリッシュ アーチロゴ★キャップリア(後部)にオールドイングリッシュで\"RAIDERS\"アーチ状ロゴ一文字一文字、刺繍で縫われています。逆被りしてもカッコいいと思います。◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値下げは不可とさせていただきます。ヤンキース NFL パッカーズ ペイトリオッツ----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。



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