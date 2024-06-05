ヒステリックグラマー キャップ 黒

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ヒスグラの黒のキャップ※'23.9/29お値下げしました男女共に着用できるデザインとカラーだと思います！大好きなブランドですが、絶壁頭の自分には頭の後ろのボタンサイズを一番小さくしても大きい為、手放すことにしました(泣)二度程着用しましたが大きな汚れや傷はありません。神経質な方はご購入をお控え下さい。メッシュ部分を折り畳んで梱包させて頂きますのでご留意下さい。