AMIRI THREE STAR TRUCKER メッシュ キャップ

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★匿名保証付き安心のメルカリ便でお送り致します★新品未使用です。ご購入宜しくお願い致します。値下げも少しなら可能ですので、コメントお待ちしております。*サイズ56.8-60.6cm（調整可能)*つばの長さ：約7cm*帽子の深さ：約10cm*簡易梱包での発送になります形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円、★男女兼用OK★素人採寸のため、誤差がございます。目安としてください。※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨1-2日以内に商品が届きます！並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。【注意事項】何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントしていただければ幸いです。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。