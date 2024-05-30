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AMIRI THREE STAR TRUCKER メッシュ キャップ
商品番号 A60249575432
商品名

AMIRI THREE STAR TRUCKER メッシュ キャップ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,043 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★匿名保証付き安心のメルカリ便でお送り致します★新品未使用です。ご購入宜しくお願い致します。値下げも少しなら可能ですので、コメントお待ちしております。*サイズ56.8-60.6cm（調整可能)*つばの長さ：約7cm*帽子の深さ：約10cm*簡易梱包での発送になります形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円、★男女兼用OK★素人採寸のため、誤差がございます。目安としてください。※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨1-2日以内に商品が届きます！並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。【注意事項】何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントしていただければ幸いです。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
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