美品 ポールスミス ポールドローイング 長財布 ラウンドファスナー 8463

美品ポールスミスPaulSmithポールドローイング長財布ロングウォレットラウンドファスナーブラックバッグメンズレディースユニセックス8463ご覧頂きましてありがとうございます【PaulSmith(ポールスミス)】のポールドローイングシリーズのラウンドファスナー長財布エンボス加工されヨゴレやキズに強いハードレザーとクラウン（王冠）・ユニオンジャックフラッグ（イギリス旗）が描かれた人気のアイテム人気のラウンドファスナー式なのでお札やカードの取り出しも楽々です札入れ・カードポケットともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっていますとてもキレイな状態です(^^)※ドイツ製の革専用クリームを馴染ませてから発送の方させて頂きます。※化粧箱付き●カラー:ブラック●仕様:ラウンドファスナー式札入れ×2,カードポケット×12,小銭入れ×1（ファスナー式）,フリーポケット×2●サイズ:19.5×10.0cm（厚み約2.0cm）※多少の誤差はご了承下さい●素材:牛革（エンボス加工が施さたザラザラした質感です)PORTERポーターやPaulSmithポールスミス、DIESEL(ディーゼル）BURBERRY（バーバリー）ヴィヴィアンウエストウッド好きな方にもおすすめ長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください商品に関しては、画像にて判断お願い致します。商品の状態はあくまで個人の主観で判断したものです。素人検品の為、サイズの誤差や見落としている場合がございますのでご了承ください。神経質の方はお控えください。26063011107193



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