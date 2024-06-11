値下げジョルジオアルマーニ　メンズベルト

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商品詳細
ジョルジオアルマーニ メンズベルトバックルがとてもカッコいいです。専門店で購入しました。着用の際に目立つような傷や汚れございませんが、サイズ合わなかった為、ベルト穴増やして使用していました。写真にてご確認ください。あくまでused品ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブラック
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