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- 古伊万里染付島原隠れキリシタン島之図皿 箱付き コレクション 珍品 飾り皿
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商品詳細
大きい欠点はないのですが、表側部分の3時ぐらいの所に小さな石噛みがみられます。染付けのムラも少々みられますが、あがりは全体的に良いほうではないかと思います。画像を良くご確認していただきご購入ください。傷や治し等は一切ございません。とても珍しい島原隠れキリシタン島之図皿です。コレクションや飾り皿にいかがでしょうか？とても状態が良くオススメのお皿です。幅21,3cm高さ2,5cm箱付き古い時代の品物ですので、神経質な方のご購入はお控えください。種類...皿・鉢
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