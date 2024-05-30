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【2枚セット】00's WEEZER Vintage バンドTシャツ
商品番号 X42359048165
商品名

【2枚セット】00's WEEZER Vintage バンドTシャツ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2000年台前半のWeezer来日時の会場にて購入した、オフィシャルのバンドTシャツです。古着市場で高騰しているWeezerのバンドTシャツですが、2枚セットで相場よりかなり格安でお譲りします。両方ともサイズはLで、ブラックの方はサイズ詳細は着丈72cm、身幅52cm、袖丈20cmです。チャコールグレーの方はサイズ詳細は着丈69cm、身幅52cm、袖丈19cmです。状態はそれぞれ2-3回着用のみで、あとはクローゼット保管していましたので、目立つ汚れやシミ、穴、キズ、首周りのノビ、など一切なく、20年前のVintageTシャツとしては超美品の部類に入ると思います。お探しの方はぜひ。
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