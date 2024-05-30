ベルルッティ 長財布 財布 ラウンドファスナー タリ ロングウォレット

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ベルルッティ長財布財布ラウンドファスナータリロングウォレットカリグラフィーダブルファスナーオーガナイザーレザーブランドBerlutiベルルッティ商品名長財布 カリグラフィ オーガナイザー商品番号-カラーボルドーサイズ横 21cm 縦 12.5cm 奥行 3.5cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：フチスレ・薄スレ(写真参照)持ち手ダメージ(小) 内側：薄スレ・小銭入れ使用感(写真参照)管理番号1004-a7867y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます