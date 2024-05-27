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硯
商品番号 T14802354963
商品名

ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···硯中古品になります。かなり重みもあり、立派な硯です。
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