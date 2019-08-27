dunhill 財布 小銭入れ 黒(値下げ価格)

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商品詳細
●ダンヒル ブランド財布〜colour〜black〜size〜H:約8cmW:約8cmD:約1.3cm＊新品未使用少し目立たない汚れ？なのか傷なのかありますがご了承下さい(画像2枚目参照)定価:18900円(当時税率5%のため現在では21780円)#dunhill#ダンヒル#ブランド財布#小銭入れ#財布#メンズ財布#ブランドカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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