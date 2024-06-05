Hermès Carré H 100 2023春夏 Collection完売品

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HermèsCarré100ChevauxdelaCollection2023春夏コレクション70%cachemire30%soie（カシミア70%シルク30%）roulottéàlamain（ルロタージュ仕上げ：手作業で施された縁かがり）Couleur：Marine/Étoupe/FuchsiaFabriquéenFrance（フランス製）参考上代：¥132000⭐️Imprimésurnotreemblématiquesupportcachemireetsoie,ceformat100x100cmserafacileàporterauquotidien.（エルメスを象徴するカシミアシルク生地にプリントを施した100cmサイズのカレは、日常的に使いやすいアイテムです）DessinéparAlexandreBenjaminNavet（デザイナーアレクサンドル・バンジャマン・ナヴェ）Dimensions:100x100cm|Cecarréestroulottéàlamain,lesdimensionsindiquéespeuventvarier.（サイズ：100×100cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。）⭐️オブジェの秘密エミール・エルメス・コレクションの扉を開けば、そこは馬だらけの世界。希少で、軽やかで、遊び心にあふれていて、驚きと不思議に満ちたオブジェの数々。アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェの自由で生き生きとした筆致で描かれたオイルパステル画は、なつかしい場所と楽しかった思い出をカラフルに表現しています。エルメス家の歴史を物語る木馬や、並足や襲歩を披露する馬たち。あらゆる種類の馬による寸劇でわき役をつとめる、ベースやグラス。コレクターの幸せが詰まった作品です。⭐️今年、阪急百貨店内のHERMESで購入後、未開封の状態です。⚠️購入手続き完了された方に限り、リボンを解いて商品の写真をアップします。（プレゼントされる方への配慮）#HERMES#エルメス #カレ100