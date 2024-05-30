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インディアンジュエリー　シルバーリング　平打ちリング　K18GP
商品番号 D81915099962
商品名

インディアンジュエリー　シルバーリング　平打ちリング　K18GP
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方の出品商品に興味を持ってご覧頂きまして誠に有難うございます。コレクションや整理して使わなくなった物など色々と出品したいと思っています。コレクションとして大切に扱っていた物が大半です。また、カスタムやオリジナル、制作した商品もございます。お気軽にご質問等や値下げ交渉等お気軽にご連絡ください。商品一つの販売価格になります。まとめて購入はご連絡ください。サイズ12号#インディアンジュエリー#シルバーリング#リング#シルバーアクセサリー#ゴローズ好き#ネックレス#ネックレストップ#トップ#925#silver#k18#k18gp材質···シルバーカラー···シルバー
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