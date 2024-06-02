GACKT　DARTS of PEERAGE リング



A-239)Darts of Peerage シルバーリング 16号 Gackt 箱付の落札情報 ...



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GACKTさんプロデュースブランドDARTSofPEERAGE(ピアレッジ)のユニオンジャックデザインのリングです。サイズ21号ルビーが24石セッティングされています。以前別のオークションサイトで購入しましたが、サイズが合わなかった為出品致します。購入時より傷が多くついていました。売れなければサイズを直して使おうと思っているので、大幅なお値下げは考えておりません。材質...シルバー925taujangigorなどお好きな方にいかがでしょうか？