美品★ZEMAITIS C24MF BKゼマティス ブラック黒

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！コレクションの整理の為、販売致します。演奏回数少なく、ボディに凹み、大きな傷の無い美品です★バックパネルのフィルムも剥がしていません。出力についても問題ございません。○内容物ギター本体シールド書類一式コントロールノブ※純正品4つ揃っておりますハードケースハードケース鍵不明点ございましたらお気軽にコメント下さい。発送はハードケースをプチプチでお包みした状態で発送します。#ZEMAITIS#ゼマイティス#ゼマティス#HOTEI#布袋#HISASHI
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http://narcologia.ru/goods/protein613634.html
http://narcologia.ru/goods/peroration908315.html
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