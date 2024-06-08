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美品★ZEMAITIS C24MF BKゼマティス ブラック黒
商品番号 Q67983730416
商品名

美品★ZEMAITIS C24MF BKゼマティス ブラック黒
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 48,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！コレクションの整理の為、販売致します。演奏回数少なく、ボディに凹み、大きな傷の無い美品です★バックパネルのフィルムも剥がしていません。出力についても問題ございません。○内容物ギター本体シールド書類一式コントロールノブ※純正品4つ揃っておりますハードケースハードケース鍵不明点ございましたらお気軽にコメント下さい。発送はハードケースをプチプチでお包みした状態で発送します。#ZEMAITIS#ゼマイティス#ゼマティス#HOTEI#布袋#HISASHI
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