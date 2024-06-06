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HERMES バスティア コインケース(紺色)
商品番号 W58771876663
商品名

HERMES バスティア コインケース(紺色)
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES『バスティアコインケース』商品詳細■ブランド:HERMES/エルメス　madeinfrance■品名：バスティア小銭入れコインケースコインパースミニウォレットコンパクト財布■素材：シェーブル■仕様：スナップボタン開閉式■カラー：ネイビー紺色■サイズ:W約8.5cm×H約8cm×D約1cm■付属品：箱、リボン■状態：新品未使用　■購入時期　2019.5月撮影のため箱から取り出しましたが、新品未使用のネイビーブラックのバスティアコインケースです。使用予定が無い為、HERMESをお好きな方に使って頂きたいです。男女問わずシンプルなデザインで使いやすいと思います。発送は写真の通りで防水をしっかりした上でお送りいたします。宮城県の藤崎(エルメス正規店)にて購入しました。即購入️⭕️値下げ❌#HERMES#コインケースカラー...ブルー
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