ポケモンカード　151バラパック　20パック

ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード151バラパック20パックコンビニ、イトーヨーカドー、ジョーシン、ドンキ等で購入しました。BOX買いではありませんので封入率は異なりますのでご了承ください。中身による評価をされる方はご購入をお控え下さい。ネコポス用の段ボールでの発送を予定してますので濡れ防止をして発送します。段ボールは再利用します。神経質な方はご購入をお控え下さい。宜しくお願い致します。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックポケモンカード151



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