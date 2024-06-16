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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。レナードカムホート(現 ロンワンズ)のラブバイトリングです。約9号になります。古いものになりますので初期傷、使用に伴うスレ、アタリ等ありますがまだまだ使用いただけると思います。内側の刻印に関しましては磨きをかけた際に少し薄くなっております。(写真参照)写真の赤いケースは付属しません、リングのみの出品となります。よろしくお願いいたします。付属品なし材質···シルバーカラー···シルバー商品購入の際はプロフィールに注意点等記載しておりますのでご確認の上お願いします。
http://narcologia.ru/goods/displease323931.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant893882.html
http://narcologia.ru/goods/tenet471563.html
レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
レナードカムホート ラブバイトリング 9号-
レナードカムホート ラブバイトリング 9号-
LONE ONES (ロンワンズ/レナード カムホート) ラブ バイト リング - Freaks Market
レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
レナードカムホート ラブバイトリング 9号-
レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...
ロンワンズ LONE ONES レナードカムホート ラブバイト リング 09号 www ...
ラヴ バイト リング | すべての商品 | | ロンワンズオンラインショップ
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レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
レナードカムホート ラブバイトリング 9号-
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LONE ONES (ロンワンズ/レナード カムホート) ラブ バイト リング - Freaks Market
レナードカムホート ラブバイトリング 9号 - リング
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