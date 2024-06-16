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超美品☆ PORTER ラウンドファスナー長財布11550円 黒　ブラック
商品番号 G58167090983
商品名

超美品☆ PORTER ラウンドファスナー長財布11550円 黒　ブラック
ブランド名 吉田カバン
特別価格 税込 2,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有り難うございます。【人気】※完売商品販売価格￥11550PORTER　SMOKY　ラウンド開閉　長財布使いやすい大容量タイプ！■カラー:ブラックキャンバスのような生地で真っ黒ではなく優しい色目です。■サイズ　横19×縦9.5×マチ2cm素材:コーデュラ(R)重さ(約):145g内側/ファスナー小銭入れ×1札入れ×2カードポケット×10フリーポケット×1裏面/フリーポケット×1オリジナル生地を使用した定番デザイン☆年令問わず人気です！！試用期間は数日。小銭は別のケースに入れるので使用せずです。とてもお買い得な商品だと思います☆自宅にて大切に保管。今は簡易な小銭入れの方が落ち着くので(^o^;)お札を大切に収納したい方には大変おすすめです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual240746.html
http://narcologia.ru/goods/displease709431.html
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