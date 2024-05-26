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NIKE　エアジョーダン37
商品番号 S70618678827
商品名

NIKE　エアジョーダン37
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用は半年ほどです気に入って結構使用したので傷はそこそこありますがまだまだ使用できますバッシュの入替えをする為出品します数種類のバッシュを回して使用使用後は風通しの良い場所で保管していたので悪臭等はありませんもとめやすい価格にしてありますのでぜひご検討下さいませ。※値引き不可値引きコメントはスルーさせて頂きます。
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