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Wizzard ウィザード / BOX PLEATS BLOUSON ブルゾン
商品番号 B13894263398
商品名

Wizzard ウィザード / BOX PLEATS BLOUSON ブルゾン
ブランド名 ウィザード
特別価格 税込 7,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Wizzardウィザード/BOXPLEATSボックスプリーツブルゾン/WBA20-024ブランド品番:WBA20-024素材:ポリエステル65%コットン35%カラー:ヘザーグレーサイズ:2身幅69肩幅64着丈67そで丈56多少の誤差はご了承ください。ポリエステル／コットンの高密度チノ素材を使用。着用時の動きに応じてディテールを強調するボックスプリーツが各所に配されているブルゾン。生地の程良いハリもディテールを引き立てています。インナー側にはAirPods専用ポケットなども配されています。Wizzard/ウィザードコンセプト：IDENTITY-個性-　IMAGINATION-想造力-　INVESTIGATION-追求-着飾る事、それは一種の魔術にも似ている。１着の同じ服も＜着る人＞や＜着方＞によってまったく違った表情を見せる。そして伝わり広がっていくっていく力の魅力。＜服＞というものをとうして着る事から＜高揚感＞を得られるような服作りを目指しています。今シーズンも定番人気のスキニーデニムやセットアップ、ミリタリーアイテムやレイヤードパンツ、ビッグシルエットTシャツ、オーバーシャツやロングシャツや総柄アイテム等、トレンド要素を含んだ幅広いラインナップ。多少のお値引きなら対応しますので、お気軽にコメントください。ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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Wizzard ウィザード / BOX PLEATS BLOUSON ブルゾン
Wizzard ウィザード / BOX PLEATS ボックスプリーツブルゾン / WBA20-024
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