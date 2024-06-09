メゾンキツネ　Tシャツ

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商品詳細
値下げしました！MaisonKITSUNEメゾンキツネ刺繍ロゴ フォックスTシャツ男女兼用即購入大歓迎です。新品未使用カラー···ブラックサイズ···mメゾンキツネの大人気ダブルフォックスヘッドのTシャツです。新品未使用ですが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。☆紙袋ごと送付させていただきます。発送の際に折り畳み匿名配送しますので、シワ等はご了承下さい。
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