NIKE 25.5 Dunk Low White 水色 白 箱付き/EC61

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NIKEナイキ25.5DunkLowWhiteスニーカー変え紐水色白アクアホワイト箱付き/EC61318019-141□サイズ：25.5※海外表記の場合上記に掲載している靴のサイズはあくまで目安です。靴メーカーによって、また同じメーカーの靴であってもデザインやシリーズなどによりサイズは微妙に違ってきます。あくまで参考程度の目安としてご利用下さい。□カラー：アクアホワイト□状態軽い使用感はございますが、特別目立つような汚れ等は見受けられません。まだまだ使用していただけるお品物です。出品中の商品⇨#micchan▷informationウールリネンシャツブラウスカットソーニットカーディガンコート半袖長袖年間を通して春夏秋冬様々な商品を出品しております。コートやジャケットなどのアウターに関してはロング丈ショート丈ダウン厚手ウールカシミヤ幅広く取り揃えております。また、着画で使用しているブーツパンプスアクセサリーパンツ等の詳細はお答えできかねます。新品未使用品となる商品も一度手に渡ったものとなりますのでご了承くださいませ。▷コメントについて出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。▷お値引きについてまとめ売りも行っております。お値引きも可能ですのでお気軽にコメントくださいませ。※セット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。