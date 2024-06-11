■新品限定特価■ZOO！エレファント！日本製！コインケースミニウォレットGY

カラー...グレー本エレファント(象革)使用！日本製！コインケースミニウォレット3色！ZOOとは日本全国の実店舗を中心にブランド展開を行っている関西発祥の国産レザーブランドです。製品は全て日本製で、「モノづくり」の原点は素材と職人の技術にあるという信念から、皮革やパーツなど妥協することなく世界中からかき集め、国内職人の技術を駆使し最高品質の商品づくりを目指しています。また展示会や雑誌掲載のオファーも積極的に受けるなど、ＰＲ活動にも力を注いでおり、その知名度とファン層を着実に拡大している大注目のレザーブランドです。希少価値の高いエレファント(象革)素材のコインケース。シンプルながら、小銭の落下防止を考慮したデザインで使いやすく手になじむ実用性のあるコインケースです。〇品番：ZCC-039〇商品名：エレファント(象革)コインケース〇カラー：グレー〇素材：象革〇サイズ(約)：縦7.0㎝×横7.8㎝×幅2.5㎝〇付属品：箱・タグ・素材説明書〇製造国：日本■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要



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