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商品詳細
カラー···ピンク1回しか着用してないです！お値下げも致しますよ！2022SS DAIRIKU(ダイリク)》2022年春夏コレクションテーマは「BoymeetsGirl」映画『MYSTERYTRAIN』と、デザイナー岡本大陸自身の経験をリンクさせ、憧れから広がる価値観や体験を表現。・今シーズンのモッズコートと同じ生地で製作されたファティーグJKT・しっかりとした肉厚の生地で、ヴィンテージ加工が施されており、独特の雰囲気を持った仕上がり【DAIRIKU/ダイリク】ダイリクを手がけるデザイナー岡本大陸氏は、1994年生まれ。2016年10月にAsiafashioncollectionグランプリを獲得し、2017年2月にNYファッションウィークにて、初となるランウェイ形式でコレクションを発表した。現在は東京に拠点を移し、2018年春夏シーズンより本格的に展示会形式でコレクションを発表し、注目を集めている。
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