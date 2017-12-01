90年代90s エンデューロパイプラインサービシズ　企業物　　vintage

\u003c1990s〜\"ENDUROPIPELINESERVICE\"corporatecap\u003esize【free】つば 12cm長さ(深さ)10cm頭周り55〜60cmmaterial100％COTTONcondition【B】小さな汚れがございます。オクラホマ州にあるエンデューロ・パイプライン・サービシズの企業キャップです。古着のキャップと言ったら企業物は外せないでしょう。アイボリーとグリーンの使いやすい配色なので活躍してくれるはずです。



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