【新品】MICHAEL KORS マイケルコース 名刺入れ カードケース 黒白

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☆名作☆本物☆■ブランド：MICHAELKORS（マイケルコース）■アイテム：レザー名刺入れカードケースPVC■カラー：ブラック/ホワイト■採寸：H8cmxW10cmxD0.3cm※素人採寸ですので僅かな誤差はお許しください。■品番：36U1LCOD2J2018■状態：未使用品◎お探しの方はこの機会にいかがでしょうか♪※土日祝日は、最寄りの金融機関が締まっている関係上、週明け又は翌日の発送となる場合がございます。◎商品に関してご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。◎迅速かつ丁寧な対応を心掛けておりますのでよろしくお願い致します。◎その他、多数出品しておりますので宜しければご覧ください。MK-304