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FANTASTICS 八木勇征　KCK カード
商品番号 I96616780820
商品名

FANTASTICS 八木勇征　KCK カード
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICS八木勇征のKCK第一弾のカード3枚セットです。グッズ卒のため出品いたします。発送時は硬質ケース＋OPP袋に入れて発送します。即購入可FANTASTICSfromEXILETRIBE世界　佐藤大樹　澤本夏輝　瀬口黎弥　堀夏喜中島颯太　木村慧人キッチンキングダムKCK
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