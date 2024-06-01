FANTASTICS 八木勇征　KCK カード

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商品詳細
FANTASTICS八木勇征のKCK第一弾のカード3枚セットです。グッズ卒のため出品いたします。発送時は硬質ケース＋OPP袋に入れて発送します。即購入可FANTASTICSfromEXILETRIBE世界 佐藤大樹 澤本夏輝 瀬口黎弥 堀夏喜中島颯太 木村慧人キッチンキングダムKCK
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