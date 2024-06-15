CULLNI 23SS STUDIOUS別注 ブルゾン ブルー1

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商品詳細
CULLNIクルニ23SSSTUDIOUS別注BROUSONジャケット23-SS-057です。品番:113350009カラーはブルー、サイズ1です。着丈:約69cm、身幅:約63cm、肩幅:約57cm、袖丈:約56.5cm。状態は新品未使用品タグ付きですが、背面左肩に保管時に出来てしまったスレがございます。4枚目画像をご参照ください。定価49,500円（税込）購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。出品中商品一覧はこちら→#RUBACS
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