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ライダースジャケット　レザーブルゾン　レトロ
商品番号 M30715477476
商品名

ライダースジャケット　レザーブルゾン　レトロ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 17,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。#古着屋ギルド＊フリーク@フォロー割引有り★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください。①10,000円以上〜「500円OFF」②5,000〜9,999円　「300円OFF」③2,001〜4,999円　「200円OFF」④2,000円以下は対象外です。ご検討くださいませ。素材···本革カラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めジップ・ボタン···ジップアップ〇〇(ブランド名)のロゴ入りホワイトTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。韓国製●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅52cm身幅55cm着丈66cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：本革100%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/moisture704069.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant17782.html
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