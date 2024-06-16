パパス　チャック付き財布　小物入れ

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パパス チャック付き財布・小物入れになります。両面にPAPASのロゴが入っております。数十年前の商品になりますが、特に目立った傷や汚れは有りません。あまり出回って無い希少品・レアかと思います？小物を入れて長期保管しておりましたので、ご理解のいただける方にお願い致します。サイズ:縦約8cm 横約13.5cmカラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ素材···本革#パパス#財布#小銭入れ#レア#レトロ#希少