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クラウドレイキー (5※3) アルトサックス用
商品番号 S53945661970
商品名

クラウドレイキー (5※3) アルトサックス用
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マウスピースアルトサックス用クラウドレイキー(ClaudeLakey)5※3(ティップオープニング2.03mm←公式より)オークションで購入し一度試奏しました。先端の白い部分に変色がありますが状態は良いです。中古のため微細なかすれきずなどはご容赦下さい。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース#匿名配送#マウスピース#サックス#アルトサックス#クラウドレイキー#レイキー
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