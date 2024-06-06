クラウドレイキー (5※3) アルトサックス用

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商品詳細
マウスピースアルトサックス用クラウドレイキー(ClaudeLakey)5※3(ティップオープニング2.03mm←公式より)オークションで購入し一度試奏しました。先端の白い部分に変色がありますが状態は良いです。中古のため微細なかすれきずなどはご容赦下さい。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース#匿名配送#マウスピース#サックス#アルトサックス#クラウドレイキー#レイキー
http://narcologia.ru/goods/choice284585.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual549946.html
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