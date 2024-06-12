【即購入可】ノースフェイス パープルレーベル ニットキャップ NN8255N

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数ある中からご覧頂きありがとうございますフォロー割引実施中です、お値段に応じて割引致します、詳しくはプロフをご覧下さい。■商品名THENORTHFACEPURPLELABELザ・ノース・フェイスパープルレーベルニットキャップ GORE-TEXINFINIUMfieldwatchcap■買付場所国内正規取扱店■状態新品、未使用、タグ付きの正規品になります。■品番NN8255N■定価10,780（税込）■カラー(3色選べる)・BLACK・NAVY・GRAY■サイズ・フリー・頭回り53～62・高さ17■デザインウールとリサイクル中空ポリエステルの混紡糸を編み込んだワッチキャップ、乾きやすく、軽い仕上がりで防風性を高め内側の蒸れを軽減するため、内側にGORE-TEXINFINIUM™WINDSTOPPER®LINERを使用しているため暖かいです。フロントにロゴピスネーム、背面にGORE-TEXINFINIUM™PRODUCTSのロゴ刺繍しアクセントに◎#THENORTHFACE#ニットキャップ#ビーニー#セーター#ザノースフェイス#ツイードジャケット#パーカー#パタゴニア#ヌプシ#ダウンジャケット