ラルフローレンマフラー

柄・デザイン···チェック（ネイビー×グレー）裏柄・無地（ネイビー）新品未使用です。百貨店で購入しました。発送時は写真のように折りたたんだ状態で発送します。ショッピングバックはありませんがラルフローレンのプレゼント用リボン付き袋付き。写真撮影の為、開封しました。こちらも折りたたんで一緒に発送します。メンズですが男女問わずといったシンプルデザインで学生から社会人と幅広く使えるデザインです。



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