【平野紫耀着用】ロエベ　2023SS 刺繍Tシャツ

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LOEWEロエベ Tシャツホワイト 白ポケット刺繍メンズSサイズインスタで平野紫耀さんが着用されていた同デザインです。Sサイズですがメンズなので大きめです。未着用ですが、ざっくりと上から合わせた感じだと、身長168cmの女性で股下5cmぐらいの長さでした。※体型で個人差があるのでご参考までにしてください(__;)サイズS【胸囲】112cm【着丈】74cm【肩幅】56cm#キンプリ#kingandprince#刺繍#2023#ロゴ