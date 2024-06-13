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【平野紫耀着用】ロエベ　2023SS 刺繍Tシャツ
商品番号 U60372774302
商品名

【平野紫耀着用】ロエベ　2023SS 刺繍Tシャツ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベ　Tシャツホワイト　白ポケット刺繍メンズSサイズインスタで平野紫耀さんが着用されていた同デザインです。Sサイズですがメンズなので大きめです。未着用ですが、ざっくりと上から合わせた感じだと、身長168cmの女性で股下5cmぐらいの長さでした。※体型で個人差があるのでご参考までにしてください(__;)サイズS【胸囲】112cm【着丈】74cm【肩幅】56cm#キンプリ#kingandprince#刺繍#2023#ロゴ
http://narcologia.ru/goods/stealth569276.html
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