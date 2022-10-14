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韓国プロ野球キャップセット
商品番号 K17770884010
商品名

韓国プロ野球キャップセット
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年ほど前に購入した韓国プロ野球のスナップバックキャップセットです。後ろはマジックテープで留めるタイプになります。
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