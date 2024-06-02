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NIKE 70's オレンジタグ ビンテージ半袖Tシャツ ネイビー
商品番号 L98817819380
商品名

NIKE 70's オレンジタグ ビンテージ半袖Tシャツ ネイビー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE70'sオレンジタグビンテージ半袖TシャツネイビーLサイズ肩幅45身幅49着丈70状態良いです。他にもヴィンテージのNIKEのTシャツ出品しています。
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