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ルボナー　　長財布　シュランケンカーフ
商品番号 K70078221999
商品名

ルボナー　　長財布　シュランケンカーフ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 16,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。丈夫で傷がつかないシュランケンカーフです。いかがでしょうかカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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