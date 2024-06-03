エムピウ　ミッレフォッリエ2　TAN25 ナポリ　m+ millefoglieⅡ

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【商品名】ミッレフォッリエエムピウm+【カラー】ナポリ(撮影環境やお使いの端末の違いより、実際の色味と異なる場合がございます。公式サイト等ご参照ください)【状態】新品•未使用(撮影のため箱から1度取り出しました)【購入先】正規店舗 2023年9月購入付属品(外箱、正規品証明カード)は全てお付けします。商品画像の追加希望、その他ご不明な点がございましたらお気軽にお知らせください。特に目立った傷や汚れはございませんが、以下の点、予めご了承ください。※素材を活かした製法のため、色むらなどある場合がございます。予め御了承下さいませ。\u2028※革製品特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。【商品説明】ミッレフォッリエ2P25本体寸法：W110×D85×H25mm重量：100g生産国：日本容量お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度〈製品紹介文〉イタリア製タンニン鞣しの一枚革でピッグレザーを巻きとめたmillefoglie。機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せ、まとめて一方向から扱うことができます。Ⅱから札ばさみにもポケットを追加して使用頻度の高いICカードなどを一枚収納できるようになりました。検索用ワード#ウォレット#ミニウォレット#コンパクト財布#折り財布#小銭入れ#コインケース#定期入れ#レザー#エムピウ#エッティンガー#グレンロイヤル#グリージョ#サッピア#ブルー#ブラック#コニャック#ナポリ