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バンズ VANS スニーカー
商品番号 O97409500370
商品名

バンズ VANS スニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

在庫状況について

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商品詳細

VANSのスニーカーです。面接で使用する為だけに購入したため1度しか履いてません。なので、とても美品です。普段履きするのもいいし、スケシューとして使うのもいいと思います。よろしくお願いします。
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