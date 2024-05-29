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コロンビア製 90s ヴィンテージ vapor Tシャツ tip records
商品番号 N89002505578
商品名

コロンビア製 90s ヴィンテージ vapor Tシャツ tip records
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,237 円
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商品詳細

⚫即購入大歓迎です【商品説明】様々なボトムスとの相性も抜群で、スタイルを選ばないデイリーコーデに重宝すると思います【状態】古着ですのでやや着用感のあるものです神経質な方はご注意下さい【サイズ】表記S【実寸サイズ(平置き)】着丈→66cm肩幅→43cm身幅→48cm袖丈→13cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい【カラー】総柄【素材】ポリエステル100%ナイキアディダスプーマチャンピオンフィラカッパノースフェイスといったスポーツミックスアイテム❗️ラルフローレントミーヒルフィガーステューシーカーハートディッキーズハードロックカフェハーレーダビッドソンノーティカグラニフコムドット菅田将暉小松菜奈といった90sファッションアイテムなど多々出品しております❗️全てのアイテムはこちらまで⇒#古着屋APICO◁ゆるダボできるアイテム多数取り揃えております。メンズ、レディース問わずユニセックスでお使いいただけるアイテムや古着女子、古着男子の定番アイテム、デニム、スラックス、ワークパンツ、チノパン、カーゴパンツ、ワイドパンツなどの全てのボトムと相性良いです。ユニクロ、ギャップ、しまむら、ザラ、ジーユー等プチプラブランドアイテムとの相性もピッタリです。ブルゾン、ジャケット、パーカー、ロンＴなどとレイヤードしても似合うアイテム、リュック、帽子、キャップ、ハットやサンダル、スニーカー、ブーツなどにも合うアイテム多数取り揃えております。アナタのお気に入りが見つかれば幸いです☆彡.。3432-太
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