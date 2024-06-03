

【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.



【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ. 【良品】LOUSIVUITTON ルイヴィトン モノグラム ベルト メンズ.

最終価格！ご閲覧ありがとうございます。他のベルトの出品はこちらからもどうぞ！#Retrendのベルト【状態】大きく目立った傷や汚れなしーやや傷やよごれあり詳細点→ヌメ革面に全体的に薄スレあり、ペン跡少々→コバ部分少々隙間あり（剥がれてビロビロとはしていないです）→バックル金具全体薄傷、裏面くすみ→着用は特に見た目を損なうことなく着用可能です。【サイズ】ベルト穴からピン先までで計測約最小：93cm約最大：105cm太さ:2.9cm【付属品】なし【購入元】古物業者競市場業者オークションと当店にて二重鑑定を行なっています。【注意点】・注意しておりますが人の目での検品なため状態に見落としがある場合があります、ご容赦ください。・中古にご理解ある方のみよろしくお願いします。・iPhoneのレンズや照明を通していること、お使いの画面によって見え方は異なります。・完璧を求める方はご遠慮ください。・一般店リペア品表記の商品は正規品ですがメーカーリペアが受けられない場合があります。【返品について】利用規約に沿って、ご購入者様都合による返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、受け取り評価前の状態で商品到着後3日以内にご連絡ください。・商品違い・商品説明と著しく違う場合警察署からによる中古販売の資格になります。古物商許可証第431250050418公安委員会よろしくお願いします。管理番号【191】3422112243