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abrAsus のミニ財布　A MAN of ULTRA
商品番号 F84194262751
商品名

abrAsus のミニ財布　A MAN of ULTRA
ブランド名 アブラサス
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

abrAsusのカードサイズのミニ財布です。１年ほど使用していましたので、使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。商品の状態につきましては、画像にてご確認ください。『ウルトラマン』「科学特捜隊流星マーク」モデルのオリジナルデザインとして、小銭入れにAMANofULTRAのロゴを箔押ししてあります。自宅保管、素人検品のため、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。※ご購入の際はプロフの注意事項をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque136207.html
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